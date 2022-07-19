نقيب المهن التمثيلية: لم نستقر على تكريم أي فنان بختام مهرجان مسرح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 08:22 صباحاً - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، أن الدورة الأولى في مهرجان مسرح للجماهير الذي تنظمه النقابة، نجحت حتي الان ؛ حيث ان العروض وعدد الحضور مميزة للغاية وهناك عروض جيدة .

واضاف الدكتور أنه لم يستقر حتي الان حول إمكانية تكريم فنان أو فنانة قديرة في ختام مهرجان مسرح للجماهير.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية قد أطلق مهرجانا مسرحيا جديدا بعنوان " مسرح الجماهير 50 ليلة عرض " بحيث تكون هذه هي الدورة الأولى له حيث انطلق يوم 28 يونيو الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتي السابع من أغسطس المقبل، على خشبة مسرح النهار.

تقدم العروض الفائزة بالجوائز الأولى من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، وجوائز المهرجان القومي للمسرح والمهرجان التجريبي، ويقدم المهرجان 20 ليلة عرض مقسمة علي عشرة عروض مسرحية، كل عرض يقدم ليلتين وبدأ المهرجان بالعرض المسرحي "الرهان " بطولة عابد عنان وإخراج أحمد الرافعي وتنتهي عروض المهرجان بـ " كنت هنا من قبل " اخراج رامي الطمباري.

المهرجان يشارك فيه اكتر من 200 فنانا وفنانة، ويتسابقون على مسرح نقابة المهن التمثيلية المعروف بمسرح النهار بشارع للقصر العيني، ويرأس المهرجان الدكتور أشرف زكي، واشراف عام على المهرجان وائل عبدالله، مدير المهرجان