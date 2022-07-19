ليله قريه النمسا بمركز اسنا محافظة الأقصر جنوب الصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 يوليو 2022 08:22 صباحاً - كتب امير رفاعي

قريه النمسا إحدي قرى مركز اسنا بمحافظة الأقصر يعود تاريخ هذه القريه الي ١٠٠٠عام وأكثر في الرابع من شهر أغسطس من كل عام يحتفل اهالي القريه بمولد جدهم العارف بالله (السلطان عبد الجليل ابن نصر الدين ) ذالك العالم الذي اتي لمصر في العهد المملوكي قادما من دوله المغرب.

ولد السلطان عبد الجليل في العام 1488م وتوفي في عام73 15م ينحدر نسل (السلطان عبد الجليل) من ذريه (الحسن الابطح )نقيب الأشراف في مصر بعد حكم (الظاهر بيبرس البندقدارى) المملوكي وهوا من الساده الاشراف ( العوضيه)

ومقامه في حاجر النمسا مركز اسنا بصعيد مصر ينتهي نسل السلطان عبد الجليل النمسي ابن نصر الدين بن محمد جمال الدين بن وفا بن نور الدين بن الامام علي زين العابدين بن الامام الحسين سيد الشهداء ابن الإمام علي بن ابي طالب والسيده فاطمه الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر صدر قرار من هيئة الا ثار رقم 528لسنه2009 لقانون حماية الآثار ويتكون مقام السلطان (عبد الجليل ) من المسجد والقبه وبئر سبيل والخلوه مظاهر الاحتفال بذكرى السلطان عبد الجليل النمسي .

الاناشيد الدينيه

التحطيب

الفروسيه

موائد الطعام

ومظاهر أخري كثيره يقوم بها الأهالي بإحيا لهذه الذكره السنويه تفتح دواوين العائلات الكبرى أبوبها استقبالا للضيوف

يستمع الحضور القصائد المتصوفة بصوت الشيخ احمد برين والعجوز وأمين الدشناوي وياسين التهامي وعبد النبي الرنان

بعد انقضاء هذه الليله يذهب الأهالي والضيوف معا الي الظهير الصحراوي للقريه للمشاركه في مهرجان الفروسيه

ينطتي كل فارس صهوه خيله استعداد للسباق الذي يتبارى كل منهم للحصول على المركز الأول

الذي يكون من نصيب الخيول العربيه الاصيله عند غروب الشمس يسدل الستار على مهرجان الفروسيه توزع الجوائز على المراكز الأولي على الفائزه تعود الخيول الي بلدانها.

يذهب من تبقي من الضيوف الي اماكن استراحتهم استعدادآ للسفر في الصباح الباكر