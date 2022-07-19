انت الان تتابع خبر قبل ارتباطها ببن أفليك حياة جينيفر لوبيز العاطفية مليئة بالخيانات.. تعرف على أبرز الاسماء في الوسط الفني؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خبر زواج النجمين يحظى بتغطية إعلامية واسعة، لكن كم عدد زيجات النجمة؟ تزوجت جينيفر لوبيز ثلاث مرات، وكان المغني مارك أنتوني من بين أزواجها، وأنجبت منه توأمين هما ماكس وإيميه، أما أفليك فكان متزوجا من الممثلة جينيفر غارنر التي أنجبت منه فايوليت وسيرافينا وسامويل.

وفيعام 2001 تزوجت من الممثل كريس جود، ولكنهما تقدما بطلب الطلاق في يونيو 2002.

وبدأت لوبيز بمواعدة الممثل بن أفليك في عام 2002 وأعلنا خطوبتهما في نونبر من العام نفسه، لكنهما انفصلا في يناير 2004. وفي 5 يونيو عام 2004، تزوجت جينيفر من الممثل والمغني ومؤلف الأغاني مارك أنتوني، وأنجب الثنائي التوأمين إيمي ماريبيل مونيز وماكس أنتوني في 22 فبراير 2008، وانفصلا في عام 2014. واليوم وبعد 18 عاما من انتهاء علاقتهما، تزوج النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك في ولاية نيفادا الأمريكية، وأفادت وثيقة زواج من مقاطعة كلارك التي تضم مدينة لاس فيغاس، أن بنيامين غيزا أفليك، تزوّج جينيفر لوبيز. وبحسب الوثيقة، اختارت المغنية والممثلة البالغة 52 عاما أن تأخذ اسم عائلة زوجها لتصبح جينيفر أفليك. والتقت جينيفر لوبيز وبن أفليك عام 2002 خلال تصوير فيلم ”جيلي“، وتابع مصورو الباباراتزي علاقة هذا الثنائي الشهير في هوليوود. وتحدثت لوبيز عن علاقتها المتجددة مع أفليك في مقابلة مع مجلة ”بيبول“ في فبراير قائلة ”إنها قصة حب جميلة حصلت على فرصة ثانية“.

وأصبح النجمان ”لا ينفصلان“ منذ عودتهما إلى بعضهما البعض واشتريا منزلا في بيفرلي هيلز، كما أفاد موقع ”تي إم زي“ المتخصص.