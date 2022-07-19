انت الان تتابع خبر بالصور.. أجمل إطلالات النجمة بلقيس فتحي الصيفية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتألق النجمة بلقيس فتحي هذا الصيف مرتدية أزياء رائعة تحمل في معظمها توقيع خبير الأزياء سيدريك حدّاد الذي بات يشكل مع بلقيس ثنائياً رائعاً وقد تجلى ذلك في إطلالتها الأخيرة في روما بفستان بلون الفوشيا من دار فالنتينو.

وبرزت بلقيس خلال عرض دار فالنتينو الراقي الذي أُقيم على سلالم بياتزا دي سبانيا في روما، بفستان بلون الفوشيا يمتاز بقصة صدر مربعة، وبتقنية ثلاثية الأبعاد تعتمد على الليزر في تقطيع والرسم على القماش. ويتسم الفستان بتنورة ميدي هندسية القصة. وقد انتعلت حذاء Pump من الجلد بكعب عريض عال.

كما تميزت إطلالتها بفستان راق بلون الخزامى وهو مزود بكاب يغطي كتفيها، وينسدل برقة على طول قامتها. الفستان من توقيع دار فالنتينو والمجوهرات الماسية من دار ومن تنسيق خبير الأزياء سيدريك حداد.

وأطلت الفنانة في أبهى حلة لها بقميص أبيض كلاسيكي محتشم وسروال ضيق من الدنيم الأزرق، وانتعلت معه حذاء أبيض وحملت حقيبة ذات مقبض ومصنوعة من الجلد الأبيض.

ومع ستايل غجري تميزت بلقيس لأنها شكلت نقطة تحول في خياراتها في مجال الموضة. فالقميص الأبيض القطني محتشم، ومنسَّق بعناية مع تنورة واسعة طويلة ومطبعة من الحرير. وقد برعت في انتقاء إكسسوارات كالطوق الذهبي الذي التف حول عنقها، والوشاح الحريري المطبّع الذي عقدته عصبة على رأسها.

ومزجت بلقيس في إطلالتها بين رقي الحريري وطابع الجمبسوت الحريري العملي، فتميزت باختيارها اللون الأزرق الملكي المائل إلى الأكوا. وتزينت بمجوهرات ناعمة من الذهب الأبيض والماس، كما اختارت إكسسوارات فضية كالصندل والحقيبة اللتين حملتا توقيع دار فالنتينو.