انت الان تتابع خبر الفنانة هنادي الكندري تحتفل بقدوم مولودها الجديد..بطريقتها وحالة من الفرح تعم كل محبيها فيديو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الكويتية ​هنادي الكندري​ جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وثقت من خلاله قدوم مولودها الجديد إلى المنزل، والذي رزقت به منذ أيام وأطلقت عليه إسم "نوح".

وعلقت هنادي الكندري على المنشور بالدعاء، وقالت: "اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لي ولوالده، واحفظه وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى". واختتمت: "بيبي نوح يا روح روحي