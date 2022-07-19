انت الان تتابع خبر اتفرج كيف احتفل النجوم العرب بقدوم مواليدهم لهذه السنة.. آخرهم هنادي الكندري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - منصة تويتر كانت الطريقة المشتركة التي عبر فيها الفنان محمد عبده بمولوده الجديد، حيث رزق الفنان السعودي محمد عبده بمولوده الحادي عشر، وحرص المطرب السعودي على الكشف عن اسم طفله الجديد، من خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر، أعلن فيها عن الخبر السعيد، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

و فاجأ أيضاً الفنان محمد عساف جمهوره ومتابعيه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث أعلن عن إنجاب زوجته لمولودهما الأول.

ورُزِقَت الفنانة هنادي الكندري قبل أيامٍ، بطفل أسمَّته "نوح". ونشرت على حسابها الرسمي على "سناب شات" اليوم بتاريخ 18/7/2022 صوراً للهدايا التي تلقَّتها بمناسبة قدوم مولودها الجديد، كما بثَّت قبل أيام مقطع فيديو في صفحتها على "إنستجرام"، يظهر فيه الجناح الخاص لاستقبال المهنئين بالمولود، وكتبت: "اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لي ولوالده، واحفظه وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى". واختتمت: "بيبي نوح يا روح روحي".

يشار إلى أن هنادي قدمت أخيراً مسرحية "زيتورا"، وتحديداً خلال إجازة عيد الفطر، على مسرح صالة الاتحاد الكويتي لكرة اليد في الدعية، وهي من بطولة ليالي دهراب، هنادي الكندري وزوجها محمد الحداد، إيمان فيصل، عبدالعزيز الويس، رهف العنزي، حسن عبد ال، روان العلي، أحمد النجار، والطفلة الزين بوراشد، ومن تأليف جاسم الجلاهمة، وإخراج شملان النصار، والمخرج المنفذ لولوة الحسينان، ومساعد المخرج حمد الفيلكاوي، والإشراف العام عبدالمحسن براك العمر، والإشراف الإداري والمالي عدنان العمر، وكلمات الأغنيات علي بوغيث، والألحان عبدالعزيز الويس.

لكنَّ هنادي اعتذرت عن عدم المشاركة في المسرحية خلال عيد الأضحى المبارك بسبب قرب موعد ولادتها، مبينةً أن زميلتها الفنانة هبة الدري ستأخذ دورها.