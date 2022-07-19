انت الان تتابع خبر قصة فيلم كيرة والجن الفيلم حطم الأرقام القياسية وفاق كل التوقعات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فيلم «كيرة والجن» حصد الإيرادات الكبيرة منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 30 يونيو الماضي،إذ استطاع الفيلم تحقيق 71 مليونًا و200 ألف جنيه إيرادات بعد 17 يومًا عرض فقط، ليستمر بذلك في تسجيل أرقام قياسية جديدة على مستوى الإيرادات.

قصة كيرة والجن: كيرة والجن مستوحى من رواية «1919»، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، مع أحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبدالعظيم، وعارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم كيرة والجن يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لبعض من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.

وذلك من خلال أبطال، منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

وتم عرضه في موسم عيد الأضحى بجانب «كيرة والجن» فيلم «بحبك» بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتى، ومدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسني، وفيلم «عمهم» بطولة محمد إمام، ومحمد سلام، وهدى المفتى، وأيتن عامر، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح وتأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.