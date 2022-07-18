انت الان تتابع خبر أحدث صور ياسمين صبري تبرز رشاقتها وترد على انتقادات الجمهور لهاتفها المكسور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثناء أدائها تمارين رياضيه نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لجمهورها، كعادتها كل فترة في صالة الألعاب الرياضية.

وتشارك ياسمين صبري مع جمهورها في الفترة الحالية لحظاتها السعيدة كل حين، وخاصة أوقاتها داخل صالة التمارين الرياضية، إذ ظهر عليها انخفاض وزنها بشكل كبير.

وفي السياق ذاته، علقت مواطنتها أيتن عامر، وكتبت على الصورة "بنحاول والله يا ياسمين يا أختي".

وتبادل الثنائي الرد في التعليقات، إذ ردت ياسمين: عسل يا آيتن… لا إنتي براحتك"، في حين قالت: "بحبك".

وهذا في مقطع الفيديو الذي نشرته ياسمين عبر "ستوري" ظهر هاتفها على آلة الركض وشاشة هاتفها سليمة بعدما تعرضت لانتقادات الفترة الماضية بسبب هذا الأمر.

وكانت الفنانة من يومين قد تعرضت للإحراج بسبب صورة شاركتها على صفحتها الرسمية في موقع "إنستقرام"، ظهرت فيها بإطلالة فاتنة لكن ما جذب انتباه متابعيها أن شاشة هاتفها كانت مهشمة من أحد الجوانب.

وانتشرت الصورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تجاهل الجمهور إطلالة ياسمين وبدأ البعض يتساءل حول تجاهل ياسمين لشاشة هاتفها المهشمة، وهل تمر بأزمة مالية جعلتها تتجاهل إصلاحه.