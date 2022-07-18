انت الان تتابع خبر وفاة فنان كويتي شهير متأثرا بإصابته بالسرطان والحزن يخيم على الوسط الفني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقب صراع طويل مع مرض السرطان توفي الفنان الكويتي أسد محمود أسد حسين، أحد فناني جيل الرواد في البلد الخليجي، أمس السبت ،عن عمر يناهز 85 عاماً.

وكان بداية المشوار الفني للفنان الراحل منذ ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في التمثيل في العديد من الأعمال التلفزيونية البارزة، إضافة إلى مشاركته في أعمال مسرحية وتمثيليات تلفزيونية، فضلاً عن مشاركته في إنتاج وإخراج أعمال فنية.

كما دعم الفنان الراحل فنانين معروفين في الكويت، منهم سعد الفرج، الفنان الراحل عبد الحسين عبدالرضا، وسعاد عبدالله، وحياة الفهد، وإبراهيم الصلال، والفنان الراحل خالد النفيسي، والفنانة الراحلة طيبة الفرج.

وتضم مسيرته الفنية عشرات الأعمال، منها مسلسلات تلفزيونية بارزة ما زال بعضها يعرض حتى اليوم، وأشهرها المسلسل الكوميدي “درب الزلق” الذي يعد من أبرز المسلسلات الخليجية والذي عرض في أغلب محطات التلفزيون العربية وهو من إنتاج سنة1977