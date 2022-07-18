انت الان تتابع خبر. بالصور إطلالة لجين عمران الجديدة تخطف الأنظار وتبهر جمهورها: عروس مغربية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في آخر إطلالة لها جذبت الإعلامية السعودية لجين عمران، أنظار الجماهير بعد ظهُورها بإطلالة مغربية وتجربتها للزفاف المغربي خلال زيارتها لمدينة طنجة في عيد الأضحى.

ولمعت عمران بإطلالة الزفاف الكاملة والقفطان الأبيض المنقّط بالزخارف والخرز بأحجار الراين والتاج الكبير على رأسها.

وأعجبت لجين بطريقة حفل الزفاف المغربي التقليدي كثيرا، وعلقت على هذا القول “الطقوس هنا منطقية، شعب المغرب يحبك”.

وقد ظهرت لجين جالسة فِيْ هُودج محمولة على الأكتاف، خلال حفل الزفاف بموسيقى مغربية، ولم يُعرف ما إذا كان هذا الحفل مجرد تجربة أم حفل زفاف حقيقي، خاصة أنها كانت قد أعلنت خطوبتها سابقًا.