انت الان تتابع خبر اتفرج – غادة عبد الرازق دلعت جمهورها بأقصر هوت شورت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو جديد لها لها التي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وظهرت غادة عبد الرازق داخل إحدي مراكز التجميل وهي مرتدية تيشرت من اللون الأربيض المشكوف من منطقة الصدر وهوت شوت من اللون الأزرق من، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجمهور

وحصلت على الكثير من التعليقات بسبب هذا الفيديو مثل :‏بسم الله ما شاء الله قمر- ملامحك كلها غريبه فين شكلك ايام سوق العصر ؟