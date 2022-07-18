انت الان تتابع خبر اتفرج – الهواء يمارس فعلته مع فستان فيفي عبده أثناء رقصها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبة الراقصة الإستعراضية فيفي عبده، جمهورها بإرسال لها الأغاني الجديدة التي يتم إصدارها بين الحين والآخر حتي تقوم بالرقص عليها، حيث قامت بنشر فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده في داخل منزلها، مرتدية فستان من الأخضر من منطقة الصدر بشكل كبير، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة، تقوم بالرقص مع تطار الهواء الذي قام برفع الجزء الأعلي من فستانها.

وعلقت قائلة :‏ابعتولي الأغاني الجديدة بقى عشان نرقص عليها إن شاء الله في الساحل الشمالي بحبكم ومبروك على الأغاني كلها.

وتفاعل عدد كبير من محبيها ومعجبيها بهذا الفيديو وكان هناك الكثير من التعليقات مثل. ممكن تنطيني من الفرفشه شويه اني منطفئ- واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله.