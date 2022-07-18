انت الان تتابع خبر بعد بوركيني القمر هبة مجدي .. شاهدوا احلي صور لها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتميز الفنانة هبة مجدي ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بانوثتها و اناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

و نعرض لكم مجموعه من صور الفنانة هبة مجدي .

حيث ظهرت هبة برفقة زوجها الفنان محمد محسن ، وقد تداول الكثير سعر البوركيني الذي ظهرت به هبة مجدي مما أثارالجدل حيث ان سعر البوركيني كان صادم البعض.

سعر بوركيني هبة مجدي تصميم هادية غالب

حيث يباع البوركيني علي متجر البيع لعارضة الأزياء هادية غالب بسعر 3590 جنية مصري.

ونشرت هبة صورها بالبوركيني بوضعيات تصوير مختلفة ونسقت معه سكارف باللون الأسود دون الاعتماد علي ميكباو اكسسورات او ارتداء نضارة شمس .