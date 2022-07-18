سينتيا خليفة تشارك مروان موسى تراك جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 12:28 مساءً - تسعى الفنانة اللبنانية، سينتيا خليفة، لإبراز موهبتها الغنائية، بجانب موهبتها الأساسية، وهي التمثيل.

وتشارك سينتيا خليفة مع أحد نجوم الراب في مصر وهو مروان موسى، حيث بدأت تسجيل الأغنية معه، مؤخرًا، في الاستوديو الخاص به.

من ناحية أخرى، تواصل سينتيا خليفة تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "حدث بالفعل" مع الفنان ماجد المصري، والفنانة بسمة، ورنا رئيس، وأحمد عبدالله محمود، ومن تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

"حدث بالفعل" يتحدث عن قصص حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية.

ويذكر ان طرح مؤدى الراب مروان موسى تراك جديد حمل اسم “بانوراما بالتعاون مع يونيو وكريم انزو عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ويعد تراك “ بانوراما” ثالث تراكات ألبوم مروان موسى الجديد الذى يحمل اسم “فلوريدا دارك مود”.