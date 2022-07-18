جينيفر لوبيز تنشر صورا وتفاصيل حفل زواجها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 09:28 صباحاً - حرصت المغنية الشهيرة جينيفر لوبيز على مشاركة جمهورها تفاصيل وصور حفل زواجها السري على الممثل بن أفليك بعد قصة حب وانفصال استمرت على مدار 20 عاما، وانتهت بخطبتها في أبريل الماضي.

ونشرت جينيفر لوبيز عبر الموقع الرسمي الخاص بها صور حفل الزفاف التي نقلتها مواقع الفن العالمية بعدما لفت خبر زواجهما ورخصة الزواج الأنظار إليهما وانتظر الجميع الإعلان الرسمي.

نشر صحفي أمريكي صورة من رخصة الزواج التي حصل عليها بن أفليك وجينيفر لوبيز تمهيدا لعقد قرانهما في ولاية نيفادا، بعد انتشار خبر زواجهما منذ قليل عبر مواقع الفن العالمية.

وظهر في الوثيقة أسماء نجوم هوليوود الأصلية، فيما أوضحت أن جينيفر لوبيز أصبح لقبها حاليا “جينيفر أفليك" وذلك بعد إتمام إجراءات الزواج.

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