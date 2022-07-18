تعرف على أبرز تصريحات أحمد مراد عن كيرة والجن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 08:22 صباحاً - أكد الروائي والسيناريست أحمد مراد، أن الجمهور يدخل السينما فقط في حالة الافلام الجيدة والمنصات أصبحت منافس قوي برز في وقت كورونا، موضحا أن وجود نجوم كبار في عمل واحد تحدي كبير لأن سقف التوقعات مرتفع.

وأضاف السيناريست أحمد مراد، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن كتابة التاريخ في السينما مخيفة للمنتجين، كما أن الأزمة كبيرة عند صناع السينما لان أفلامهم أصبحت تقارن بألعاب وأعمال على منصات عالمية، مضيفا: "بطلنا في كيرة والجن هو الانسان والأكشن كان المعالجة المناسبة لهذه القصة".

وتابع: "طول المدة الزمنية ضاعفت في تكاليف انتاج الفيلم، وقضينا ثلاث سنوات في تصوير الفيلم وصنعنا عالما كبيرا من الجرافيك، وفى مشاهد اكتبت عشر وعشرين مرة لتخرج بالشكل المناسب"، مؤكدا أن الازياء والسلاح والتفاصيل الصغيرة تحديات كبيرة واجهتنا في كيرة والجن.

أكد السيناريست أحمد مراد، أن النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لم يتدخلوا أبدا في السياق الدرامي للشخصيات المكتوبة في فيلم "كيرة والجن" وكانا في قمة الاحترافية في التعامل، موضحا أن كيرة والجن ليس فيلما وثائقيا ولكن الأعمال الفنية تحاول صنع الاسطورة من شخصياتها بالخيال.

وأوضح السيناريست أحمد مراد، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن شخصية أحمد عبد الحي كيرة موجود في صفحتين في كتاب ليحيى حقي، متحديا من يقول أنه يملك الحقيقة الكاملة لهذه الشخصيات، مضيفا: "كتابة الادب تجعلني منفردا بينما كتابة الفيلم تجعل لي شركاء يجب احترام أفكارهم التي تصب في مصلحته.

وأشار السيناريست أحمد مراد، إلى أنه يميل إلى تجربة الأعمال الفنية عن ما يقدمه في الروايات، مؤكدا أن العمل مع المخرج مروان حامد بروح مختلفة وبينهم تفاهم كبير فيما قدماه من أعمال فنية.

قال الكاتب والمؤلف أحمد مراد، إن قصة فيلم كيرة والجن تعود إلى أحد أبطال الكفاح السرى ضد الإنجليز، وهو أحمدعبد الحى كيرة، فالقصة مستوحاة من الحياة العادية وهي تبرز دور المرأة ضد الاحتلال.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc، إلى أن تصوير الفيلم استغرق 3 سنواتحيث بدأنا العمل فيه قبل أزمة كورونا، منوها إلى أن الفيلم استعرض ايضا فترة الانفلونزا الاسبانية التى اجتاحت دول العالم .

وأضاف " مراد " ان تصوير الفيلم خلال هذه الفترة كان نتاج مجهود أبطال العمل وكان الجميع لديه تصميم وإرادةلانهاء العمل على أكمل وجه، لافتا إلى أن تعاونه مع المخرج مروان حامد كان مبهرا ولاقى اعجاب الجمهور .

وأشار إلى أن تصوير الفيلم كان مطابق للمواصفات الفنية وتم الاستعانة بممثلين أجانب فى الفيلم للمصداقية والشفافية مع الجمهور خاصة أن تاريخ الشعب المصرى وتضحياته يخلقان قدوة ونماذج للجيل الصاعد .