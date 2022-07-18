ننشر القصة الكاملة لأزمة أغنية حاجة مستخبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 08:22 صباحاً - قدم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، اعتذارا للملحن مدين والنجم محمد حماقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب حسن شاكوش: "أنا طالع عشان اعتذر وأتأسف لأخويا وصديقي الملحن العبقري مدين .. انا كنت فاهم غلط واتضحلي الحقيقة ان لحن أغنية حاجة مستخبية اللي من ابداعه فعلا مش زي منا كنت معتقد".

وأضاف :" عشان كدة كان لازم اطلع وادي الحقوق لأصحابها واعتذر عن اللي صدر مني .. شكرا ليكم واتمني محدش يزعل مني سواء الأستاذ محمد عاطف الشاعر الكبير أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم او الفنان الكبير محمد حماقي".

ظهر مهرجان “بنت الجيران" لـ حسن شاكوش وعمر كمال مجدداً على موقع “يوتيوب” وذلك بعد حذفه بسبب حقوق الملكية للفنان محمد حماقي، الخاصة بـ أغنية “حاجة مستخبية”.

وكان حسن شاكوش قد اتهم مدين بسرقة أغنية حاجة مستخبية من أغنية تركية، واستخدام شاكوش للحن فيما بعد بأغنية بنت الجيران.

وأشار شاكوش في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام إلى أنه ليس من هواة المشاكل وطيلة عمره لم يدخل فى أي مشكلة فنية مع زميل، وكل ما حدث هو خطأ في المعلومات لدى مقدم البرنامج الحواري الذي حل ضيفا عليه.

يذكر أنه تم حذف أغنية بنت الجيران من على موقع يوتيوب ردا على ما قاله حسن شاكوش بشأن سرقة لحن أغنية حاجة مستخبية.

وفي السياق ذاته، أصر الملحن مدين أخذ الإجراءات القانونية هذه المرة ضد شاكوش بسبب تصريحه السابق مما أدى إلي حذف أغنية بنت الجيران من اليوتيوب.

وقال مدين إنه لا يكتفي بذلك أبدا ولابد من أن يتم اكتمال القضية وعلي الرغم من اعتذار شاكوش لمدين للمرة الثانية عن طريق فيديو ولكن هذه المرة لن يقبل مدين الاعتذار قائلا" ميشرفنيش يكون علي لحني كلمة خمور وحشيش".