انت الان تتابع خبر اياد نصار يكشف المستور حول تقاضيه مليون دولار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل، وبعض المواقع الإخبارية، خلال الساعات الماضية، العديد من الأنباء حول تقاضي الفنان إياد نصار مليون دولار مقابل مشاركته في مسلسل "معاوية بن أبي سفيان"، ما عرضه للانتقاد الحاد من قبل البعض.

وبدوره خرج نصار عن صمته، واوضح في تصريحات صحافية، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مؤكدا انه لم يتقاضى مليون دولار لمشاركته في الفيلم الذي يخرجه طارق العريان، وأشار الفنان خلال التصريحات، ان من نشروا الخبر لم يتحروا الدقة، وما يؤكد أن الأخبار مفبركة هو أن اسم المسلسل هو "معاوية بن أبي سفيان" وليس "علي بن أبي طالب".

يذكر ان آخر عمل قدمه إياد نصار هو مسلسل "وش وضهر" الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وشاركه في البطولة عدد من النجوم منهم: ريهام عبد الغفور، إسلام إبراهيم، ثراء جبيل، وغيرهم، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أول حلقة منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد نشر نصار مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام، يروج فيه إلى مسلسله الجديد، وعلق: "أنت متعرفش يعنى إيه تبقى عايش حياتك على كف عفريت قصة صعود مثيرة ومغامرة كلها أسرار فى إطار درامي كوميدى".

وكان قد تصدر إياد، مؤشرات البحث جوجل، بعد استضافته في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية.