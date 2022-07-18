انت الان تتابع خبر شاهد نجوى فؤاد ترقص فوق مائدة رئيس أمريكي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف أن الراقصة المصرية الشهيرة ​نجوى فؤاد​ رقصت لأهم مشاهير العالم العربي والغربي، حيث ظهرت في صورة نادرة وهي تؤدي وصلة رقص بحضور الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر خلال زيارته لمصر، برفقة جيمي كارتر زوجته روزالين وابنته، عام 1981.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة وتم تداولها بشكل كبير عبر حسابتهم الشخصية.

يذكر ان وزير الخارجية الأميريكي هنري كيسنجر وقع في غرام نجوى فؤاد، وبدأ يتعقبها في زياراته إلى القاهرة، كما طلبها للزواج في الوقت الذي كانت في عصمة سامي الزغبي.

وعلى صعيد آخر، قالت الفنانة نجوى فؤاد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، انها عادت مؤخرا من بيروت اللبنانية، لتلقي علاج الفقرات والعضلات باستخدام تقنية جديدة، مشيرة إلى أنها سوف تعود للسفر مجددا بعد أسبوعين، لاستكمال العلاج، وأضافت أنها تشعر بالتحسن، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

وقالت نجوى فؤاد، إنها تحاول استعادة حياتها بعد دخولها في غيبوبة بعد وفاة سمير صبري، مضيفة: "قاعدة في البيت حاليًا ومش قادرة أتكلم كتير، وخبر الوفاة صدمني"، مؤكدة أنها عندما علمت بخبر وفاة الراحل تعرضت لصدمة شديدة واعتقدت أنها شائعة سخيفة، خاصةً أنه كان بصحة جيدة بعد مغادرته للمستشفى، وعندما تم تأكيد الخبر، لم تستطع الوقوف على قدميها، حيث تعتبره "أجدع شخص وأشطر فنان" تعاملت معه.