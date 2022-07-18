انت الان تتابع خبر وفق الشريعة الإسلامية.. نجمة معروفة تعلن تحولها الى ذكر وتصدم الجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بتصريح صدم الجميع، أعلنت النجمة الإيرانية شهرة صالحي لرستاني، البالغة من العمر 56 عامًا، انها قامت بتغيير جنسها، اي أنها تحوّلت من أنثى إلى رجل.

ونشرت النجمة، تسجيل صوتي عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل، اعلنت فيه بأنها قامت بتغيير جنسها، وبدلت اسمها إلى "مازيار لرستاني"، مؤكدة انها لم تعد امرأة من الناحية القانونية والشرعية، متمنية أن تتمكن من مواصلة عملها كنجمة وفنانة بهويتها الجديدة.

وتابعت الفنانة قولها، ان اسمها في شهادة الميلاد لا يزال شهرة لرستاني، ولكنّ عرفاً وشرعاً لم تعد امرأة، وبناء على شريعة الإسلام والفقه الواضح ستتناول القضايا القانونية خلال الأشهر المقبلة، بعد أن أعلنت تحوّلها من أنثى لذكر.

وبدورها، ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، أنه بإعلان شهره صالحي لرستاني قرارها علناً تغيير جنسها، "دخلت هذه الممثلة في طريق اللاعودة وستؤثر على مستقبلها المهني".

وانقسمت آراء الجمهور بين مؤيد ومُعارض، حيث أشاد البعض بالخطوة التي أقدمت عليها الفنانة وقرارها بالتحول جنسياً، واصفينها بالشجاعة، بينما عارضها البعض وانتقد الخطوة التي أقدمت عليها، مؤكدين ان جمهورها لن يتقبل هذا التغيير، وخاصة ان هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها في إيران، إذ سبق وأقدم بطل فيلم "جنود الجمعة"، الممثل والمخرج سامان أرسطو، لتعديل جنسه في عام 2007، والذي كان أنثى تحمل اسم (فرزانة)، مؤكداً حينها إنه لا يزال يعيش كرجل.

شهرة لرستاني نجمة ايرانية، مواليد عام 1966 في العاصمة طهران، تخرجت من كلية الفنون الجميلة في مجال الإخراج المسرحي، ثم تخرجت في مجال كتابة السيناريو السينمائي من المركز الإسلامي لتعليم صناعة الأفلام، وحصلت على شهادة الماجستير عام 1994.