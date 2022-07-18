انت الان تتابع خبر هجوم وتشكيك بوطنية هاني شاكر بسبب ما فعله في الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -خلال تواجده بإحدى الفعاليات في الأردن، حصل الفنان هاني شاكر، على الجنسية الدومنيكية، والذي قدم عليها خلال الأشهر الـ5 الماضية، مؤكدا أنه لم يتنازل عن جنسيته المصرية التي يفتخر بها اينما ذهب حول العالم.

وخلال لقائه ببرنامج «et بالعربي»، أشار الفنان المصري، ان جواز السفر ليس له أي علاقة بوطنيته التي يعرفها الجميع، قائلا: "مش عارف اقولك كم الحب اللي شوفته من وقت وصولي إلى الأردن، وحصلت على جواز السفر في حدث مهم في حياتي وخطوة أنا سعيد بها جدا».

وأوضح النقيب السابق، ان الناس فهمت إعلانه عن الأمر بطريقة خاطئة، لكن البعض يفتي ويحكم على الأمور من وجهة نظره، لكن حبه لمصر معروف ولا يمكن أن يقدم على هذه الخطوة لو كان فيها أي تغير في موقفه في مصر أو احتفاظه بالجنسية المصرية.

وأكد هاني شاكر ان جواز السفر الدومينيك لا يتطلب من الشخص ترك بلده او التخلي عن جنسيته الأصلية، وقال: "لو كان شرط أن احصل على الجنسية بالتنازل عن الجنسية المصرية كنت هرفض ومش هوافق».

أما سبب اهتمام الفنان بالحصول على جواز سفر دولة الدومينيكان، لأنه يتيح له فرصة وسهولة التنقل والسفر لأكثر من ١٤٠ دولة دون الحاجة إلى تأشيرة.

يذكر ان هذه الخطوة قد أثارت الجدل على مواقع التواصل، وسط اتهامات البعض له بخيانة مصر والتشكيك بإنتمائه، رغم انه لم يتخلى عن جنسيته المصرية، لكن دافع البعض عنه رافضين اتهامه بوطنيته.