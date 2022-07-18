انت الان تتابع خبر بلقيس فتحي بالمايوه البرتقالي الناري وتتعرض لهجوم حاد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -انتقادات حادة ولاذعة، تعرضت لها النجمة الإماراتية من أصل يمني، بلقيس فتحي، بسبب إطلالاتها الأخيرة بملابس البحر على أحد الشواطئ، حيث نشرت مقطع فيديو قصير، على حسابها في "سناب شات"، ظهرت فيه بالجزء العلوي من جسدها فقط، وهي جالسة على كرسي البحر، والشمس عاكسة على وجهها، وظهرت أجزاء من المايوه التي ترتديه باللون البرتقالي الناري.

وتداولت صفحات مواقع التواصل المعنية بأخبار الفن والمشاهير، مقطع الفيديو الذي حمل الكثير من الانتقادات والتعليقات السلبية، بإعتبارها تجاوزت فيه العادات والتقاليد الخليجية.

يذكر ان بلقيس فتحي قد رفعت عام 2021، قضية خلع ضد زوجها، بعد زواج استمر لحوالي 5 سنوات فقط، ولم تتحدث عن أسباب الخلع، لكنها قالت إنهما لم يتفقا على صيغة انفصال محددة، حتى قررت هي الانفصال عبر رفع قضية الخلع في المحكمة.

ومؤخرا، احيت بلقيس حفلاً غنائياً بالقاهرة في ختام ليالي عيد الأضحى المبارك داخل إحدى الفنادق الكبرى بمحيط وسط البلد، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير، حيث قدمت على مدار ساعتين باقة من أجمل أغانيها، وبعد إنتهاء الحفل وجهت بلقيس التهنئة للجمهور بمناسبة عيد الأضحى والذي طلب منها تكرار الحفلات الغنائية بمصر خلال الفترة المقبلة.

ولفتت بلقيس الأنظار خلال الحفل بإطلالة جميلة مرتدية فستان بنفسجي فاتح، وتسريحة شعر ناعمة، ومكياج زاد من سحر اطلالتها.



