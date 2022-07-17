انت الان تتابع خبر حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد عبد الرحمن وفقدانه النطق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شيماء عبد الرحمن، شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن، حقيقة الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عن تدهور الحالة الصحية لشقيقها وفقدانه النطق، بعد إجراءه عملية قلب مفتوح.

حيث نشرت “شيماء” من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” منشورًا قالت فيه: “ردًا على ما تردد من شائعات لا تمت للصحة بأي صلة، عن فقد النطق والكلام الكدب ده.. هيكون لينا رد عليهم قانونا إن شاء الله علشان يبطلوا كدب عمال على بطال الحمد لله محمد أخويا بيتماثل للشفاء بفضل الله والحالة الصحية الخاصة به في تقدم مستمر بفضل الله تعالى وبدعوات جمهوره الحبيب”.

محمد عبد الرحمن: الحمد لله بتحسن

من جانبه، صرح الفنان محمد عبد الرحمن، أن حالته الصحية في تحسن مستمر بعد الجراحة التي خضع لها، مؤكدًا على أنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب حب الناس الذي وجده خلال تلك الأزمة.

وعن إمكانية عودته للعمل؛ أوضح الفنان الشهير بـ “توتا”، أنه لن يعود للعمل حتى تتحسن حالته الصحية تمامًا.