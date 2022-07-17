انت الان تتابع خبر.نجوى كرم تطل على جمهورها بفستان سعره خرافي.. اعرف التفاصيل من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبهرت المطربة اللبنانية نجوى كرم، جمهورها بأحدث إطلالة لها، وذلك خلال الحفل الذي أحيته مساء الجمعة في مدينة قبرص.

حيث ارتدت “نجوى” خلال الحفل فستانًا طويلًا دون أكمام، ملون بالأزرق والأبيض والأسود، مصنوع من خامة الأورجانزا، جاء من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، بسعر 4700 جنيه استرليني، أي حوالي 105 ألف جنيه مصري.

كما اعتمدت “نجوى” مكياج هادئ ورقيق يتناسب والفستان، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها، وهو ما نال إعجاب الحضور.

وخلال الحفل الذي أحيته نجوى كرم ضمن حفلات موسم الصيف؛ قدمت المطربة اللبنانية مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الجمهور بشدة.

يُذكر أن فيديو كليب “حلوة الدنيي” هو أحدث أعمال المطربة نجوى كرم، والذي طرحته مؤخرًا على موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي.