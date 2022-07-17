بالفيديو.. محمد رمضان عن سبب استعراضه ممتلكاته: حياتي الشخصية وأنا حر فيها

وأضاف “رمضان” خلال حواره على شاشة “سكاي نيوز” أنه يشارك يومياته على مواقع التواصل الاجتماعي مثل أي إنسان، وهو لا يرغب في أن يُصدر للجمهور صورة الرجل البسيط والحقيقة عكس ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يرى أن هذا الأمر مثيرًا للجدل.

وأشار محمد رمضان، إلى أن وضوحه الزائد عن اللزوم هو سبب مشكلاته في الحياة، فقد سبق وأن صرح أنه أصبح الأعلى أجرًا والأعلى إيرادات، ونجاحه في تخطي أرقامه كل النجوم العرب، الأمر الذي جعل البعض يقول أنه يتفاخر بعدد مشاهداتي، مضيفًا بأنه بذلك يوثق نجاحه.

بعد إلصاق الجرائم بأفلامه.. محمد رمضان: أنا سبب الأزمة الأوكرانية الروسية

وعن الجرائم التي تقع في الشارع المصري والتي تُلصق بأفلامه دائمًا؛ أوضح محمد رمضان أنه دومًا ما يسمع أن سبب أي أزمة في مصر والوطن العربي سببها هي أفلامه ومسلسلاته، وأضاف ساخرًا: هذا الأمر جعلني أشك بأنني السبب في الحرب الأوكرانية الروسية.

وتابع رمضان أن الفن يقدم الواقع ولكن صورة مصغرة منه، وكل ما جرى تقديمه في الدراما مأخوذ من الواقع وليس العكس، مع أن الواقع يحتوي على أمور أكثر قسوة لا يستوعبها العقل.