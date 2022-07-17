انت الان تتابع خبر ياسمين الخطيب ورحمة حسن في صورة واحدة.. إيه الحكاية!والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الإعلامية ياسمين الخطيب رفقة الفنانة رحمة حسن، في أحدث صورة وبإطلالة جديدة لهن، نالت إعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لها تجمعها مع الفنانة رحمة حسن، حيث طلت كلًا منهن بإطلالة بسيطة، ارتدين ملابس سوداء، وبمكياج خفيف وهادئ.

ياسمين الخطيب ورحمة حسن بعضوية مسابقة ملكة جمال مصر 2022

يُذكر أن اللجنة المنظمة لمسابقة “ملكة جمال مصر لعام 2022″، كانت قد اختارت الإعلامية ياسمين الخطيب والفنانة رحمة حسن لعضوية لجنة التحكيم بالمسابقة، والتي من المُقرر أن تنطلق اليوم 16 يوليو في أحد فنادق التجمع.

ويُعد ذلك هو الظهور الإعلامي الأول للفنانة رحمة حسن، بعد تعرضها لعضة كلب بداية شهر يونيو الماضي، والتي خضعت بسبب لعلاج على عدة مراحل، واستدعى بقائها في المستشفى بعض الوقت.