فريق كايروكي يتألق في حفل كامل العدد بـ دبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 01:25 مساءً - أحيا فريق كايروكى حفلا غنائيا ضخما مساء أمس فى دبى، وتم طرح التذكرة بسعر 28 دولارا.

وقدم كايروكى، مجموعة من أشهر أغانيهم كما قدموا لأول مرة أغنية “أنا نجم” من مسلسل ريفو.

ويحيى فرقة كايروكي، حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 29 يوليو، ومن المقرر أن يقام الحفل في كايرو فيستيفال سيتي مول.

وننشر أسعار تذاكر الحفل وشروط الدخول:

وأعلنت فرقة كايروكي عبر حسابهم الخاص بموقع الصور والفيديوهات على أن التذاكر أصبحت متاحة عبر الموقع المخصص لشرائها، وجاءت أسعار التذاكر في 3 فئات، الأولى بسعر 350 جنيها، الثانية بسعر 550 جنيها، والثالثة بسعر 750 جنيها مصريا.

كما نشرت الشركة المنظمة للحفل شروط الدخول، وجاءت كالآتي:

تذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.

ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.

ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.