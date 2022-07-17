انت الان تتابع خبر رانيا فريد شوقي: والدي كان يرفض دخولي مجال التمثيل لهذا السبب (فيديو) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن والدها الفنان الراحل فريد شوقي كان رافضًا في البداية دخولها مجال التمثيل، ولكن تمسكها برأيها أقنعه وجعله ينتج لها فيلم “شربات”.

وأضافت “رانيا” خلال لقائها ببرنامج “بيت للكل” المُذاع عبر القناة الأولى، أن سبب رفض والدها دخولها مجال التمثيل هو خوفه عليها من هذه المهنة الشاقة، وحتى لا يأخذها التمثيل من عيش حياة طبيعية وتكوين أسرة.

وأشارت رانيا فريد شوقي إلى أنها تفهمت سبب خوف والدها عليها، ولذلك تفعل نفس الأمر مع ابنتها “ملك” التي أبدت رغبتها في التمثيل، موضحة أنها ترفض احتراف ابنتها تلك المهنة حتى تنتهي من دراستها.

يُذكر أن الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” هو أخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، حيث شاركت بطولة المسلسل مع كلًا من سوسن بدر، سيد رجب، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد حاتم، صفاء الطوخي، ميدو عادل، خالد كمال، ولاء الشريف، كارولين عزمي، من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.