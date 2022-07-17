انت الان تتابع خبر بعد حفله بالإسكندرية.. اعرف نجلاء بدر قالت إيه عن محمد منيروالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشادت الفنانة نجلاء بدر بالمطرب محمد منير، بعد النجاح الكبير الذي حققه أمس بحفله الذي أقامه بالإسكندرية بعد غياب عن المدينة الساحلية لمدة 10 سنوات.

حيث نشرت “نجلاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مجموعة صور من حفل محمدد منير، وأرفقت معها التعليق التالي: “بدون أي مجهود وبكل بساطة الكينج محمد منير في حتة تانية من أول ما سمعنا أمانة يا بحر وشجر الليمون”.

[بعد حفله بالإسكندرية.. اعرف نجلاء بدر قالت إيه عن محمد منير]