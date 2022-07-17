انت الان تتابع خبر شمس الكويتية: عاوزة أرفع قضية على أمي لأنها أنجبتني دون استشارتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت المطربة شمس الكويتية، تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحها المثير للجدل والتي أشارت من خلاله إلى رغبتها في رفع دعوى قضائية ضد والدتها لأنها أنجبتها دون استشارتها.

حيث خرجت “شمس” من خلال حسابها الرسمي على موقع “سناب شات” وقالت: “أوجه دعوة لأي محامي شاطر، يبلغني بعنوانه وتفاصيله، برفع قضية على أمي، وأبويا الله يرحمه مات ما أقدر أرفع عليه قضية”.

وأضافت: “إشلون جابتني في الدنيا من غير ما تستشيرني، إشلون ولدتني من غير ما تسألني، تقول الوضع حلو ولا الوضع معفن، أنا من حقي أرفع قضية على السيدة الوالدة وأطالبها بتعويض”.

شمس الكويتية: أطالب أمي بتعويض عن النعال التي طالتني في حياتي

ووجهت شمس الكويتية حديثها إلى أحد الأشخاص وقالت له: “وإيش التعويض اللي أخده منها؟، وحتى نعالها اللي طالتني، أطالبها بتعويض عن كل النعال التي طالتني في حياتي من وأنا صغيرة، لا واختارت يوم 28 أبريل اللي تجيبني فيه، يعني ما في ديكتاتور يعمل كدة”.

وتباينت ردود أفعال متابعيها على تلك التصريحات ما بين مؤيد ومعارض، فهناك من أخذ تصريحاتها على محمل السخرية، وهناك من رفض ما قالته باعتباره اعتراضًا على قضاء الله وقدره.