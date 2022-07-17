انت الان تتابع خبر اعرف سبب بكاء محمد منير في حفله بالإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بكى المطرب محمد منير خلال إحياءه حفله الأول في مدينة الإسكندرية، بعد أن غاب عنها لما يزيد عن 10 سنوات، حيث شهد هذا الحفل حضور جماهيري هائل.

وقد افتتح “منير” حفله بأغنيته “هيلا”، ثم وجه الشكر للجمهور، معربًا عن سعادته بهم وبعودته إليهم، حيث قال لهم نصًا (أنا ماليش غيركم”.

ثم دخل محمد منير في نوبة بكاء أوضح سببها، حيث قال: “النهاردة بكل أسف كانت جنازة أخويا الموسيقار رومن بونكا ربنا يرحمه وهو كان بيحب إسكندرية ومصر فنحييه بأغنية تعالي نلضم أسامينا”.