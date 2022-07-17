محمد فؤاد: أخويا استشهد في حرب 67 ونفسي أدفنه وأدفن نفسي معاه (فيديو)

قال الفنان محمد فؤاد، أن شقيقه واحدًا ممن استشهدوا في حرب 1967، وأن أمنية حياته أن يعرف مكان تربته حتى يدفنه ويدفن نفسه معه، بعد أن عاش والداه لمدة 20 عامًا على أمل عودته.

وأضاف “فؤاد” خلال مداخلة له في برنامج “الحكاية” المُذاع عبر قناة ” mbc مصر” أنه من حق المصريين أن يستردوا جثامين ذويهم في الحرب والتي داس الإسرائيليين بالدبابات عليها، مشيرًا إلى أن والده بحث عن مصير شقيقه في مصر كلها، وقد أنهكه الانتظار أكثر من 20 عامًا.

وعن حال والداه بعد الحرب؛ قال محمد فؤاد أن والداه عانا بشدة، فعند سماعهما بخبر عودة أحد الأسرى من الحرب كانا يأملا أن يكون هذا الأسير هو أخيه،، مضيفًا أنه يشعر بالحزن الشديد لحزن والداه على شقيقه.