انت الان تتابع خبر بعد حصوله على جواز سفر الدومينيكان.. هاني شاكر يوضح حقيقة تنازله عن الجنسية المصرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المطرب هاني شاكر، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بتنازله عن الجنسية المصرية، وذلك بعد حصوله على جواز سفر الدومينيكان.

حيث صرح “شاكر” لبرنامج “et بالعربي” أنه لم يتنازل عن الجنسية المصرية التي يعتز بها كثيرًا، وأن حصوله على جواز سفر الدومينيكان هو خطوة هامة، ولم يكن غرضه إخفاء الأموال كما روج البعض.

وأشار هاني شاكر إلى أنه بعد حصوله على جواز سفر الدومينيكان، أصبح بإمكانه التنقل بسهولة بين أكثر من 140 دولة، دون الحاجة لاستخراج تأشيرة، وهو ما يحتاج إليه على المستوى الشخصي والعملي.

وأضاف نقيب الموسيقيين المستقيل أن الحصول على هذا الجواز لا يتطلب تنازله عن جواز السفر المصري أو الإقامة خارج مصر، نافيًا مطالبته بتنازله عن الجنسية المصرية لأجل الحصول على جواز السفر الدومينيكان.