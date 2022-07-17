انت الان تتابع خبر ديانا حداد تظهر للمرة الأولى منذ شائعة اعتزالها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للمرة الأولى منذ شائعات اعتزالها؛ ظهرت المطربة اللبنانية ديانا حداد في فيديو قصير نشرته على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو قصير مدته 14 ثانية، ظهرت فيه وهي ترتدي فستان سهرة وعقد من الألماس، وتنظر إلى المرآة.

ديانا حداد تنفي شائعة اعتزالها

يُذكر أن المطربة ديانا حداد كانت قد أثارت الجدل، بعد الكشف عن اعتناقها الدين الإسلامي، حيث أوضحت أنها أسلمت وقامت بأداة شعائر العمرة منذ عدة سنوات، مطالبة الصحفيين والجمهور بدع الخلق للخالق.

كما عادت “ديانا” وأثارت الجدل مرة أخرى، بعد قيامها بحذف جميع صورها من مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل الكثير يظن أنها تنوي اعتزال الغناء، وأن حذفها للصور هي خطوة تمهيدية لإعلان الخبر.

ولكن خرجت ديانا حداد لتنفي اعتزالها الغناء، وتؤكد أنها ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي للراحة، موجهة الشكر لكل من سأل عنها خلال الفترة الأخيرة.