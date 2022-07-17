انت الان تتابع خبر لن تصدق السبب .. ياسمين صبري تتعرض للسخرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إنفصال الفنانة ياسمين صبري عن زوجها السابق أبو هشيمة أثارت الفنانه ياسمين صبري ضجة عارمة لما حدث لها خلال الايام الماضية بعد انفصالها، وجعل متابعي الفنانة ياسمين صبري يتساءلون عن سبب الطلاق وما الذي حدث ادى الى انفصال الفنانه ياسمين صبري عن رجل الأعمال احمد ابو هشيمة

نشرت اليوم خلال الساعات الماضية الفنانة ياسمين صبري زوجة ابو هشيمه سابقا أحد الصور وهي في احدى المطاعم، وهذه الصوره التي نشرتها تسببت في حاله تنمر شديد تعرضت له الفنانه ياسمين صبري خلال تعليقات على هذه الصوره التي نشرتها عبر منصاتة على الانستجرام.

خلال الصور المنشورة ظهرت الفنانة ياسمين صبري، ، وهي في أحد المطاعم وترتدي فستان أنيق في غاية الجمال والروعة، ولكن لاحظ بعض من متابعين ياسمين صبري وجود موبايل مكسور امامها مما تسبب في سخرية الكثير والبعض ترك البعض من التعليقات التي تشير الى الاستهزاء والسخرية.

وكانت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين صبري، قد كشفت ان السبب الرئيسي وراء الانفصال هو إصرارها على استكمال مشوارها الفني، بعد تعطل دام عامين، مؤكدا أن هذا السبب هو نفسه سبب انفصال أبو هشيمة عن الفنانة هيفاء وهبي.