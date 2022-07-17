أمينة شلباية تمنع عمرو أديب من تناول الشوربة من الطبق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 09:28 صباحاً - منعت أمينة شلباية، خبيرة الاتيكيت، الإعلامي عمرو أديب من تناول الشوربة من الطبق على الهواء.

وقالت شلباية خلال حوارها مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر" تقديم الإعلامى عمرو أديب،:" مش هسيبك تشرب الشوربة بالشكل دا، أنت مأفور ".

وأكدت أمينة شلباية خبيرة الاتيكيت ، أنه يتم تناول الشوربة بطريقة معينة بالملعقة.

قالت أمينة شلباية، خبيرة الاتيكيت، إنها تربت فى منزل يستخدم الشوكة والسكينة لـ أكل الأرز وتستخدم الملعقة فى الشوربة فقط.