فيلم ”كيرة والجن” يقترب من 70 مليون جنيه فى شباك التذاكر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 08:22 مساءً - حقق فيلم "كيرة والجن" إيرادات بلغت 4 ملايين و206 ألف جنيه، فى شباك تذاكر أمس الجمعة، لتضاف إلى ما حققه الفيلم فى الأيام الماضية ليصل إجمالي إيراداته إلى 64 مليونا و700 ألف جنيه خلال 16 يوما عرض، إذ انطلق العمل فى دور العرض السينمائية الخميس 30 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويعرض في موسم عيد الأضحى بجانب "كيرة والجن"فيلم "بجبك" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدي الميرغينى، هدى المفتى، مدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسنى، وفيلم "عمهم" بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، أيتن عامر، سيد رجب، محمد لطفى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح وتأليف وسام صبرى وإخراج حسين المنباوى.