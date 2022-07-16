انت الان تتابع خبر بالفيديو.. شكران مرتجي تكشف المستخبي حول ثروتها.. اعرفوا ليه مش عايزة تتجوز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة السورية شكران مرتجي مساء أمس الجمعة، كضيفة في برنامج “كتاب الشهرة”، وهو الذي يتم عرضه على شاشة تلفزيون الجديدة اللبنانية، وكشفت عن العديد من الأسرار الخاصة بحياتها الشخصية.

سبب رفض شكران مرتجي الزواج

وأثناء لقاء شكران مرتجي في برنامج يقدمه الإعلامي علي ياسين، كشفت عن أسباب رفضها للزواج في هذه المرحلة، وقالت “لا أفكر بالزواج أبدا.. ولكن هحكي بصراحة، أتمنى الزواج ولكن هلق الشروط صارت كتير صعبة في ظل الظروف الراهنة اللي عم تمر بها كل الدنيا، غير إنه أنا كبرت بالعمر ولم أعد بنت صغيرة، وأنا هلق بمرحلة بلشت منتصف العمر، كتير بتخوفني الوحدة وكتير أزعجتني خصوصا بهالمرحلة”.

شكران مرتجي تكشف المستخبي حول ثروتها

وتحدثت أيضاً شكران عن حجم ثروتها في البنوك والتي تردد مؤخراً أنها وصلت لمليون دولار، وقالت “أبداً.. ولا واحد بالمية.. عندي بيت وسيارة ورصيد يدوب يعني يكفيني لبعدين.. أنا أجر كل عمل بيكفيني لبعدين، وكان عندي مبلغ بسيط بلبنان وراح”.