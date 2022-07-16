انت الان تتابع خبر اتفرج – عروسة البحر رانيا يوسف تستعرض الألماظات بظهور ودخ العيون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف، بمشاركة جمورها بمجموعة من الصور الجديدة من عطلتلها في دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث.

وظهرت رانيا يوسف، على متن ياخت في عرض البحر مرتدية فستان وردي مشكوف من منطقة الصدر والأرجل وتستعرض مفاتنها ،بشكل أثار إعجاب محبيها.

وعلقت علي الصور قائلة ليس عليك إثبات أي شيء لأي شخص على الإطلاق. حافظ على تركيزك واستمر في النمو .

وحصلت علي كثير من التعليقات علي الصورة مثل أقسم بالله عشق السنين – منورة دبي- اجمل ابتسامة .