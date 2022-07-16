انت الان تتابع خبر فيديو شعننة شمس الكويتية.. اثارت الجدل بعد مطالبتها بدفن نفسها ومقاضاة والدتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت تصريحات الفنانة شمس الكويتية في إثارة الجدل الكبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن محاولتها لخوض تجربة الموت بدفن نفسها في الرمال، والبقاء داخل حفرة رملية لمدة 20 دقيقة، ولفتت الانتباه إلى أنها تعجبت كثيراً من شعورها بالراحة والسلام الداخلي.

فيديو شعننة شمس الكويتية وأثارتها الجدل الكبير

وقالت الفنانة شمس الكويتية أنها تريد أن تقاضي والدتها بسبب أنها لم تستشيرها بخصوص ولادتها، وقالت “احب أوجه دعوى لأي محامي شاطر على السناب شات يبلغني بعنوانه بتفاصيله”.

واستكملت في مقطع فيديو أثار حالة من الجدل في الساعات الماضية، وقالت “برفع قضية على أمي -أبويا توفي ما أعرف أرفع قضية عليه- شلون جابتني وماتستشيرني، شلون ولدتني من غير ما تسألني تابين تجين أو لا الوضع حلو أو سئ، أنا من حقي أرفع قضية وأطالبها بتعويض وتعويض نفسي عن كل العالم اللي مروا بحياتي من صغري”.

شمس الكويتية دفنت نفسها لتجرب تجربة الموت

وقدمت الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة منذ حوالي عام، قالت شمس وهبة “دفنت نفسي وأنا صاحية لأدفن الغرور جوايا، كنت بجرب فكرة الموت وشعور لما الإنسان بيدفن ويكون لوحده، هل بيحس بالخوف من اللي عمله في حياته! هذه لحظات ما أحد يكون معاك إلا أنت”، وردت عليها وهبة قائلة الموت ما بيتجربش هو مرة واحدة في الحياة.. كنتي ممكن تقفلي النور على نفسك في أوضتك”، واجابت عليها الفنانة “لا الثقل بتاع الرمل مختلف.. كنت على البحر طلبت من واحد يحفر للعمق في الرمل، وقعدت ٢٠ دقيقة وجهي كان فوق الرمل ثم وضعت رمل على وجهي”.