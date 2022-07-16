انت الان تتابع خبر حقيقة اعتزال ديانا حداد الفن.. كل محبيها بيدورا عليها دلوقتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية ديانا حداد بنشر من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، بنشر فيديو قصير جديد للمرة الأولى، وهذا بعدما قامت بحذف كلبل صورها وفيديوهاتها في وقت آخر، وأيضاً قامت بوضع صورة شخصية جديدة بعدما حذفتها.

حقيقة اعتزال ديانا حداد الفن تكشفها لاول مرة

ونفت ديانا حداد كل الشائعات التي انتشرت حول اعتزالا الفن، وهي التي انتشرت في الفترة الأخيرة كثيراً، وتصدرت أثناء الأسابيع الأخيرة الماضية محرك بحث جوجل، وأيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بحذف كل صورها وفيديوهاتها من خلال حسابها على انستجرام.

تساؤلات كثيرة حول اعتزال ديانا حداد

وتسببت ديانا حداد في الوقت الماضي حالة من الجدل والتساؤلات الكثيرة التي دارت حول اعتزالها الفن، وهذا يأتي بعد فترة قصيرة من انتشار صورتها بالحجاب من أمام الكعبة المشرفة، وهي التي تعود لعام 2017 عندما ادت العمرة في هذا الوقت.