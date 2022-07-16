انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تتعرض للتنمر والسخرية بسبب ما حدث معها بعد الطلاق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر حسابها على موقع إنستغرام، نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، صورة حديثة لها، تعرضت بعدها إلى موجة من السخرية والتنمر، رغم ظهورها بغاية الجمال.

حيث تألقت ياسمين بفستان أنيق باللون الأبيض، مُزيَّن بطبعات ملونة على شكل ورود، وبأكمام منتفخة وبقصة صدر، وسدلت شعرها على كتفيها، وتزينت بقلادة ألماس مُرصعة بأحجار الياقوت، وعدة أساور ذهبي.

لكن ما لفت الأنظار وعرض الفنانة للسخرية، هو هاتفها الذي وضعته أمامها، اذ أنه مكسر وبحالة سيئة، ما لا يتناسب مع اطلالتها الباهظة وثروتها، خاصة أنها كانت الزوجة السابقة لرجل الأعمال الثري أحمد أبو هشيمة، لذا لقيت الصورة تفاعلا كبيرا وسط التعليقات من قبل المتابعين، حيث أشار البعض بطريقة ساخرة ان ابو هشيمة كسره لها قبل الطلاق، بينما ترع البعض بإصلاحه لها، غيرها من التعليقات.

وعلى صعيد آخر، تعرضت الفنانة المصرية في وقت سابق لموقف محرج من أحد المتابعين، وذلك عبر خاصية االستوري على حسابها في انستغرام، حيث طلب أحد المتابعين منها أمرا غريبا وكتب: "صوري رجلك، فردت عليه: "والنبي إيه ده".

وكانت صبري قد أثارت الجدل مؤخرا بصورة نشرتها مؤخراً، ظهرت فيها بمظهر مختلف، يوحي بأنها تخلت عن شعرها الطويل وحلقته كاملا، ما دفع جمهورها ومتابعيها لطرح التساؤلات، مشبهبنها بالفنانة شيرين التي تخلت عن شعرها بعد الطلاق، لكنها ردت عبر خاصية القصص المصورة على أنستغرام، لتؤكد على أنها لم تقم بقص شعرها، وإنما قامت بعمل تسريحة الكعكة وهو ما أوحى للمتابعين بأنها تخلت عن شعرها الطويل .