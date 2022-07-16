انت الان تتابع خبر هذا ما فعله ملك البحرين مع والدة حلا الترك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، أعلنت ​منى السابر​، والدة الفنانة ​حلا الترك​، أنه تم شملها بالعفو الملكي الذي صدر من ملك البحرين حمد بن عيسى، وسيسقط حكم القضاء البحريني النهائي في القضية المرفوعة ضدها من ابنتها حلا.

وبعد إصداره العفو الملكي، توجهت منى السابر بالشكر للملك البحريني، وكتبت: "الله يطول في عمره أصدر قرار ملكي بإعفائي.. فرحة ما بقدر أوصف لكم إياها، أنا حسيت اني بنت البلد وإنه هو الأب اللي فعلا يحس بأبناء شعبه"، ولاقلى منشورها تفاعلا من قبل المتابعين الذين قدموا لها التهاني بهذا العفو، متمنين ان تعود علاقتها جيدة بابنتها.

هذا وكانت قد صدمت السابر المتابعين قبل أشهر، بالرسالة التي وجهتها لابنتها بعد عامين من القطيعة والقضايا، اذ نشرت صورة لحلا عبر حسابها في انستغرام وتوجهت لها بالنصيحة والمساندة، بالتزامن مع طرحها لإعلانها الدعائي الخاص بـشركة زين، واستفتائها الجمهور حول هذا الإعلان.

وكتبت منى: "حلاوي كوني على قد المسؤولية، كوني نجمة وأنتِ قمر والحلا كله، أنتِ بنتي حبيبتي القوية"، ودعت لها بالتوفيق والنجاح بعملها وحياتها.

وانهال المتابعون بالتفاعل مع هذا المنشور، وتحدثواعن قلب الأم والدعاء لهما بلمِّ الشمل واللقاء على خير، وانهاء كل القضايا والمشاكل بينهما