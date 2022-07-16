نادية الجندي تطمئن جمهورها على حالة يوسف فوزى الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 01:29 مساءً - نشرت الفنانة نادية الجندي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تطمئن فيه جمهورها على الفنان يوسف فوزى.

وعلقت نادية الجندي على صورة من أحد أفلامها تجمعها بالفنان يوسف فوزى قائلة : "سعيدة أني اطمنت اليوم علي الفنان الجميل يوسف فوزي.. والحمد لله أن صحته في تحسن.. وإن شاء الله يبقي زى الفل ويرجع لفنه وجمهوره.. في القريب العاجل فنان محترم وقدير.. عملت معاه أجمل الأعمال وكان مثال الزميل الملتزم والصديق المهتم بعمله وزملاؤه وذكريتنا في أعمالنا لاتنسى فنان لايعوض بتمناله الشفاء العاجل من كل قلبي".