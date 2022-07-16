اتفرج – تهزم رانيا يوسف بأبو فتحه كبيره

انت الان تتابع خبر اتفرج – ياسمين صبري تهزم رانيا يوسف بأبو فتحه كبيره والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصورة الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري في داخل إحدي الأماكن مرتديه فستان وردي اللون الأخضر ذات الفتحة من أسفل قدميها حتي أعلي ركبتها مما أثارت إعجاب الجمهور أما من الناحية الجمالية فقامت بإستخدام القليل من المكياج كعادتها مع ترك شعره،معلقة الأخضر هو لوني

تعليقات الجمهور

وحصلت الفنانة علي كثير من التعليقات الجميلة روعه زوقك حلو اوي تحياتي لكي سيدتي الجميله- اللون الملكي يليق بك يا جميلة