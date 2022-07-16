انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تحدى ببن لاعب فرى ستايل ولميس سلامة على الهواء.. يا ترى مين كسب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدى اللاعب محمد جمال صانع محتوى رياضة الـ “فرى ستايل”، الإعلامية المميزة لميس سلامة على الهواء في عمل العديد من الحركات الخاصة بلعبة “الفرى ستايل”، وذلك في برنانج صباح البلد الذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية.

تحدى ببن لاعب فرى ستايل ولميس سلامة على الهواء

واستطاعت الإعلامية لميس سلامة أن تفوز في التحدي ووضع الكرة على اصبع واحد باحترافية كبيرة، وهي من أهم الالعاب المميزو والجديدة، واستطاعت كثيراً في الفوز في التحدي الذي تم بثه على الهواء.

لاعبه فرنسية تفوز في فرى ستايل

ومن ناحية أخرى تم استعرض من خلال ميلودي دونشيت اللاعبة الفرنسية بطلة العالم في الـ “فرى ستايل” بكرة القدم مهاراتها أمام أهرامات الجيزة، وانتشر بين جميع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبطلة العالم في هذه الرياضة، وذلك خلال استعراضها أمام الأهراكات أثناء زيارتا لمصر، وهي تعد من أبرز المواهب في العالم في هذه الرياضة.