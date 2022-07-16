انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده دلعت عيون الشباب بالبينك القصير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدة لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده في الساحل الشمالي، مرتدية فستان من اللون البينك والأحمر ومكشوف من منطقة الظهر والأفخاذ بشكل كبير، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة،

وتفاعل عدد كبير من محبيها ومعجبيها بهذا الفيديو وكان هناك الكثير من التعليقات مثل. استري نفسك محد راح ينفعك بالقبر- بعتلك مسدجات كتير فينك عاوزاك ف بيزنس مهم ف دبي و مصر و رقمي ف مسدج عندك.