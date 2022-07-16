انت الان تتابع خبر سبب بكاء محمد منير بشدة على المسرح.. وقف الغناء في الحفلة وبكي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكينج محمد منير وهو يبكي بشدة على المسرح وهو يغني أغنيته “أنا بعشق البحر، وهذا ما اضطره إلى وقف الغناء، وتدخل أحد أعضاء فرقته وقدم له كوب من الماء، وذلك حتى يستكمل غنائه من جديد.

سبب بكاء محمد منير بشدة على المسرح في حفلة اليوم

وبكي الكينج محمد منير بسبب تذكر صديقه الذي توفى منذ فترة قصيرة، وذلك لأنه طلب من جمهوره في بداية حفل اليوم بالإسكندرية بالدعاء لصديق عمره وهو أحد أعضاء فرقته الغنائية دومان بونكا، وهو الذي وافته المنية منذ العديد من الاسابيع وكانت تربطه به علاقة صداقة قوية، وقدم في الحفل الكثير من الأغاني المميزة وتفاعل معه الجمهور.

حفل محمد منير في الإسكندرية

ويعد هذا الحفل هو الأول للفنان محمد منير منذ حوالي 10 سنوات في الإسكندرية، ووصل سعر التذاكر الخاصة بالحفل جاءت العادية بقيمة 250 جنيه، وتذاكر الـ VIP بسعر وصل لـ 450 جنيهاً، وحضره عدد كبير من محبي الكينج.