انت الان تتابع خبر أسعار حفل روبي في الساحل الشمالي.. الترابيزة الواحدة بتوصل لـ 53 ألف جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتأهب الفنانة الفنانة روبي لإحياء حفلها في الساحل الشمالي يوم الجمعة 29 يوليو 2022، وهي تكون لـ 8 فئات، وتعتبر من أهم الحفلات الذي ينتظرها كلاً من يريدون متابعتها حالياً، وتعد من احدث الحفلات الخاصة بها.

أسعار حفل روبي في الساحل الشمالي

وتختلف فئات تذاكر حفل روبي في الساحل الشمالي، وهي تكون 8 فئات وهم:

الفئة الأولى GA High table بـ650 جنيهاً.

الفئة الثانية Gold High table بـ850 جنيهاً.

الفئة الثالثة platinum High table بـ1050 جنيهاً.

الفئة الرابعة Diamond Lounges بـ1200 جنيه.

الفئة الخامسة Diamond High Tables بـ1450 جنيهاً.

الفئة السادسة Platinum Lounges بـ1700 جنيه.

الفئة السابعة Royal High tabl بـ2000 جنيه.

الفئة الأخيرة Royal Lounges بـ3500 جنيه.

أسعار المنضدة الواحدة في الأولى لـ10 أفراد بـ6500 جنيه.

الفئة الثانية لـ12 فرداً بـ10.200 جنيه.

الفئة الثالثة لـ12 فرداً بـ12.600 جنيه

الفئة الرابعة لـ15 فرداً بـ18 ألف جنيه.

وأما سعر المنضدة الواحدة في الفئة الخامسة لـ12 فرداً بـ17.400 جنيه.

الفئة السادسة لـ 15 فرد بـ25.500 جنيه.

الفئة السابعة لـ12 فردا بـ24 ألف جنيه.

أما الفئة الأخيرة لـ15 فردا بـ52.500 جنيه.