بالفيديو.. اول ظهور لـ ديانا حداد بعد حذف صورها على إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 12:28 مساءً - عادت الفنانة ديانا حداد الى جمهورها بعد أن قامت بحذف جميع صورها والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهو ما اثار شائعات بشأن اعتزال الغناء.

ونشرت ديانا حداد مقطع فيديو لها بالأبيض والأسود وظهرت فيه وهى ترتدى فستانا انيقا ولكنها لم تعلق على الفيديو.

وتلقت ديانا حداد العديد من التعليقات من جانب متابعيها ولعل من أبرزها “حمدلله علي السلامه يا ديونه نورتي الدنيا كلها يا برنسيستنا الجميلة الساحرة ووردتنا الرقيقة الفواحه يا أروع ملاك وأجمل برنسيسة وأحلي انثي وأطيب قلب وأحن أم وأعظم انسانة وأرق طفلة في الدنيا كلها.. والله طلتك دي أحلي هدية في عيد ميلادي”.

وجاءت باقي التعليقات من قبل متابعي ديانا حداد تهنئها بعودتها الى السوشيال ميديا والغناء.